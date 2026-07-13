Москва13 июлВести.В Новосибирской области 13-летняя девочка получила смертельные травмы, когда бежала вдоль железнодорожных путей перед приближающимся поездом. Машинист пытался затормозить, но расстояния не хватило. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Трагедия произошла вечером 13 июля, в понедельник, недалеко от платформы Комаровка.
Грузовым поездом была смертельно травмирована 13-летняя девочка, которая бежала вдоль путей и попала в габарит поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Организована проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.