В Новосибирской области 13-летняя девочка погибла, попав под поезд

Девочка-подросток погибла, попав под поезд в Новосибирской области В Новосибирской области 13-летняя девочка погибла, попав под поезд

Москва13 июл Вести.В Новосибирской области 13-летняя девочка получила смертельные травмы, когда бежала вдоль железнодорожных путей перед приближающимся поездом. Машинист пытался затормозить, но расстояния не хватило. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Трагедия произошла вечером 13 июля, в понедельник, недалеко от платформы Комаровка.

Грузовым поездом была смертельно травмирована 13-летняя девочка, которая бежала вдоль путей и попала в габарит поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Организована проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.