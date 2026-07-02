В Челябинской области начата проверка по факту гибели женщины на путях

По факту ЧП на железной дороге в Челябинской области начата проверка В Челябинской области начата проверка по факту гибели женщины на путях

Москва2 июл Вести.В Челябинской области СК проводит доследственную проверку по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге. Об этом Центральное МСУТ СК России сообщает в MAX.

По предварительной информации, утром 1 июля 2026 года 22-летняя местная жительница погибла при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в мессенджере

ЧП произошло на 2145 км ст. Чернявская ЮУЖД, уточняется в сообщении.