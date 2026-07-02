Москва2 июлВести.В Челябинской области СК проводит доследственную проверку по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге. Об этом Центральное МСУТ СК России сообщает в MAX.
По предварительной информации, утром 1 июля 2026 года 22-летняя местная жительница погибла при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте.
Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в мессенджере
ЧП произошло на 2145 км ст. Чернявская ЮУЖД, уточняется в сообщении.