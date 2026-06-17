В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил женщину В Красноярском крае поезд сбил насмерть женщину, организована проверка

Москва17 июн Вести.В Красноярском крае грузовой поезд сбил насмерть женщину, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительно, трагедия произошла 16 июня на перегоне между станциями Минино и Пугачево. Женщина от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

Проводится доследственная проверка по … ст. 263 УК РФ​ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.