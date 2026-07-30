СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины на ж/д путях в Красноярском крае

Мужчина погиб в Красноярском крае при переходе через ж/д пути СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины на ж/д путях в Красноярском крае

Москва30 июл Вести.В Красноярском крае следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге, сообщается в MAX-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Предварительно установлено, что 29 июля 2026 года на платформе станции Козулька пассажирским поездом был смертельно травмирован 69-летний мужчина. Он переходил через железнодорожные пути и попал под последний вагон поезда.

Столкновения избежать не удалось, от полученных травм пострадавший скончался на месте отмечается в сообщении

Проводится дослендственная проверка трагического случая. По ее результатам будет принято процессуальное решение.