KP.RU: за июнь-июль в РФ произошло 15 аварий с участием подростков на питбайках

Стало известно число аварий с участием подростков на питбайках за июнь-июль KP.RU: за июнь-июль в РФ произошло 15 аварий с участием подростков на питбайках

Москва11 авг Вести.В России в течение июня-июля 2026 года произошло около 15 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на питбайках. Такие данные приводит сайт KP.RU.

По информации журналистов, были также зафиксированы случаи со смертельным исходом.

Только за два летних месяца мы насчитали под 15 инцидентов, когда юные байкеры становились участниками ДТП. Чаще всего их сбивают автомобилисты... А иногда питбайкеры и сами калечат других людей. Например, в мае 15-летний школьник снес женщину на зебре в центре столицы говорится в публикации

KP.RU также обратил внимание, что закон не запрещает владеть соответствующим транспортом несовершеннолетним гражданам. Как объяснил юрист Андрей Куликов, производители сертифицируют питбайки как спортивный инвентарь, а не транспорт, поскольку у них нет фар, поворотников и зеркал заднего вида.

Ранее ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров предупредил, что за выезд несовершеннолетних питбайкеров на дороги общего пользования их родителям или представителям грозит штраф.