Эксперт рассказал, что грозит питбайкерам за выезд на дороги общего пользования Юрист рассказал, какое наказание грозит питбайкерам за выезд на дорогу

Москва4 авг Вести.За выезд несовершеннолетних питбайкеров на дороги общего пользования их родителям или представителям грозит штраф, предупредил в интервью ИС "Вести" ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Питбайки все больше становятся популярными у молодежи. За прошлый год продажи мини-мотоциклов выросли в три раза. Ограничений по возрасту на управление питбайком нет, и для поездки на нем водительские права не нужны. Мини-мотоциклы считаются спортивным инвентарем, а не транспортным средством, поэтому они не допускаются к участию в дорожном движении.

Если несовершеннолетний гражданин будет выезжать на питбайке на дорогу общего пользования, то родитель или иной представитель несовершеннолетнего может быть привлечен к административной ответственности. Штраф достигает 30 тысяч рублей уточнил Зокиров

Кроме того, после нарушения компактный мотоцикл будет эвакуирован на штрафстоянку, а все материалы – направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.