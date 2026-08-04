Москва4 авгВести.За выезд несовершеннолетних питбайкеров на дороги общего пользования их родителям или представителям грозит штраф, предупредил в интервью ИС "Вести" ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.
Питбайки все больше становятся популярными у молодежи. За прошлый год продажи мини-мотоциклов выросли в три раза. Ограничений по возрасту на управление питбайком нет, и для поездки на нем водительские права не нужны. Мини-мотоциклы считаются спортивным инвентарем, а не транспортным средством, поэтому они не допускаются к участию в дорожном движении.
Если несовершеннолетний гражданин будет выезжать на питбайке на дорогу общего пользования, то родитель или иной представитель несовершеннолетнего может быть привлечен к административной ответственности. Штраф достигает 30 тысяч рублейуточнил Зокиров
Кроме того, после нарушения компактный мотоцикл будет эвакуирован на штрафстоянку, а все материалы – направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.