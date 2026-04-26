Москва26 апрВести.Родителям несовершеннолетних может грозить административная ответственность, если дети находятся на улице без сопровождения взрослых после 22.00. Об этом РИА Новости рассказала преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова.
За неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 2000 рублейотметила она
По словам юриста, лица младше 18 лет не могут находиться в общественных местах без родителей с 22.00 до 6.00. При повторных нарушениях комиссия по делам несовершеннолетних может поставить на профилактический учет как самого ребенка, так и его родителей. В ряде случаев систематическое привлечение к ответственности влечет более серьезные меры.
Гильманова добавила, что регионы РФ вправе самостоятельно определять перечень мест, запрещенных для детей без взрослых, сокращать период ночного времени, а также вводить дополнительные ограничения.