Юрист Гильманова предупредила россиян о штрафах за ночные прогулки детей Юрист Гильманова: нахождение ребенка без родителей ночью на улице грозит штрафом

Москва26 апр Вести.Родителям несовершеннолетних может грозить административная ответственность, если дети находятся на улице без сопровождения взрослых после 22.00. Об этом РИА Новости рассказала преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова.

За неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей отметила она

По словам юриста, лица младше 18 лет не могут находиться в общественных местах без родителей с 22.00 до 6.00. При повторных нарушениях комиссия по делам несовершеннолетних может поставить на профилактический учет как самого ребенка, так и его родителей. В ряде случаев систематическое привлечение к ответственности влечет более серьезные меры.

Гильманова добавила, что регионы РФ вправе самостоятельно определять перечень мест, запрещенных для детей без взрослых, сокращать период ночного времени, а также вводить дополнительные ограничения.