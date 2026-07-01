Юрист Мазка предупредила о риске штрафа за прогулку в купальнике

Россиянам напомнили о штрафе за прогулку в купальнике вне пляжа Юрист Мазка предупредила о риске штрафа за прогулку в купальнике

Москва1 июл Вести.Российское законодательство не запрещает появляться в общественных местах в купальнике, однако в некоторых случаях это может повлечь административную ответственность. Об этом RT рассказала руководитель коллегии адвокатов "Правовая стратегия", доцент кафедры университета "Синергия" Евгения Мазка.

По ее словам, все зависит от обстоятельств и региональных норм.

Ст. 20.1 КоАП России предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за "нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу". Теоретически прогулка в купальнике по оживленной улице или торговому центру может быть квалифицирована именно так: многое зависит от усмотрения конкретного сотрудника полиции и обстоятельств дела объяснила специалист

Она добавила, что в ряде регионов действуют нормы, прямо запрещающие появление в ненадлежащем виде в общественных местах. По ее словам, штрафы могут составлять от 500 до 5 тыс. рублей. При этом, подчеркнула эксперт, купальник допустим в парке у водоема или на пляжной зоне.

Ранее врач рассказал, в каких случаях купальник может нести опасность для здоровья. Аллерголог уточнил, что некачественные изделия могут вызвать аллергию.