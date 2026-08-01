Юрист Русяев: за распитие пива на пляже россиянам может грозить штраф

Россиянам рассказали, можно ли пить пиво на пляже Юрист Русяев: за распитие пива на пляже россиянам может грозить штраф

Москва1 авг Вести.Распитие пива на пляже может обернуться штрафом. Об этом рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

Кроме того, за выраженное состояние опьянения гражданам может грозить административный арест, отметил Русяев в беседе с NEWS.ru.

За распитие пива, вина или чего покрепче на пляже наступает ответственность по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ, штраф составит от 500 до 1500 рублей сказал эксперт

Он добавил, что исключением станут напитки, купленные в точках общественного питания на пляже. Пить алкогольные напитки при этом можно только в этих же точках общепита.

Если на пляже будут граждане в состоянии явного алкогольного опьянения, оскорбляющие окружающих, им будет грозить не только штраф, но и административный арест на срок до 15 суток, сообщил Русяев.