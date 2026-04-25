Депутат Выборный: штраф за пьяное вождение нужно увеличить до 300 тысяч рублей

В ГД предложили увеличить штрафы за пьяную езду до 300 тысяч рублей Депутат Выборный: штраф за пьяное вождение нужно увеличить до 300 тысяч рублей

Москва25 апр Вести.Текущие меры наказания за пьяное вождение не работают, нужно увеличить штрафы до 300 тысяч рублей, а лишение прав ужесточить до 5 лет. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он заявил, что текущая система, предусматривающая максимальный штраф в 50 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде, не работает.

В рамках административного законодательства, если человек сел за руль в пьяном состоянии, может быть лишен права на управление транспортным средством до двух лет, но есть штрафы: там 10, 20, 30, 40, 50 тысяч – это не останавливает рассказал Выборный

Он добавил, что сдерживающим фактором может стать либо серьезный срок лишения прав, либо большой штраф.

По всей видимости, здесь необходимо увеличить штраф, чтобы это был штраф не 40-50 тысяч для водителей, которые управляют мерседесом, а 100 тысяч, 200, 300 тысяч, чтобы это было серьезное как наказание рублем, так и наказание с точки зрения лишения права управлять транспортным средством не на два года, а на три-пять. Это будет серьезным сдерживающим фактором даже в рамках административного законодательства рассказал Выборный

Ранее Выборный заявил о необходимости формирования в России нетерпимости к пьяным водителям.