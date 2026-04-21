Москва21 апр Вести.Предотвратить пьяные аварии поможет не ужесточение наказания, а товарищеский контроль. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов.

По его словам, человек в состоянии алкогольного опьянения зачастую теряет связь с реальностью и всякую адекватность.

И хоть ужесточай правила, хоть наказание ужесточай, к сожалению, в моменте это не имеет для него [водителя] ровным счетом никакого значения … И вот, на мой взгляд, один из способов, чтобы избежать трагедии … является, если угодно, такой дружеский, товарищеский контроль. Ну, видно – человек не в себе, отбери у него ключи. Мы сколько раз, уверен, видели все вместе и по отдельности, когда выпивший человек [говорит]: "Да ничего страшного, мне рядом, да я нормально!" … В итоге происходит трагедия. Хочу сказать, что определенная часть вины за такие страшные происшествия лежит в том числе на тех людях, которые были рядом, и не предприняли мер дружеских, товарищеских для того, чтобы не позволить пьяному человеку сесть за руль сказал депутат

Ранее сообщалось, что женщина, устроившая массовое ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погибли 2 человека, была пьяна.