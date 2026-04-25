Москва25 апр Вести.Важно сместить акцент с карательной политики на формирование в обществе нетерпимости к пьяным водителям. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он подчеркнул необходимость формирования в обществе понимания, что человек в алкогольном опьянении, который сел за руль, - это преступник.

Поэтому очень важно сместить акцент, поскольку мы не можем бесконечно усиливать карательную политику государства на этот счет. Важно сместить акцент на работу правоприменителя. В принципе, на все наше общество нам важно формировать нетерпимость к пьяным водителям. И важно позаботиться о том, чтобы каждый из нас был искренне убежден, что пьяный за рулем – это преступник, и точка рассказал Выборный

Ранее член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто заявил, что на сегодняшний день не видит необходимости в ужесточении наказания для пьяных водителей.