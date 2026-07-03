Москва3 июл Вести.Перекупщики топлива, которые пользуются тяжелой ситуацией в России, должны быть жестко наказаны. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Евгений Михайлов.

По его словам, правительство пытается решить проблему с топливом, а такие негодяи только раздувают ажиотаж и вызывают критику действий руководства.

Когда появляются перекупщики, которые пользуются тяжелой ситуацией в стране, связанной с топливом, и которые покупают топливо по тысячам литров, а потом перепродают в два-три раза дороже, их нужно … жестко наказывать … Здесь нужно только … жесткое уголовное наказание … Таких негодяев показательно нужно пороть сказал политолог

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак поручил министерству энергетики совместно с отраслевыми компаниями подготовить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах.