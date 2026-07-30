Москва30 июл Вести.В России необходимо бороться со скупщиками бензина. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.

Цены на горюче-смазочные материалы, их мы обязаны отрегулировать. Есть порядок накопления этого. Вот сейчас был сбой, бензин, солярка… А у меня на Орловщине не было… Если у вас сбой… тогда надо двойную норму в ближайшие дни. У вас этого нет, тогда вводите ручное регулирование 100% суточной нормы, плюс 20% запас и сеть, которую вы будете контролировать… Если скупщики появились в условиях войны — это не скупщики, это мародеры. А с мародерами знают, что в войну делать. Машину к забору, права в карман. И пока не закончится эта паника, не отдадим