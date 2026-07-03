Эксперт назвал одну из причин, которая мешает бороться с дефицитом топлива Теневой рынок с повышенными ценами на бензин мешает бороться с дефицитом топлива

Москва3 июл Вести.Одна из проблем, которая возникла при дефиците нефтепродуктов в России, – это теневой рынок бензина, поддерживаемый перекупщиками топлива. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков.

По его словам, для борьбы с теневыми трейдерами необходимо вводить регламентные меры, чтобы перекрыть спекулятивный отток бензина, на чем перекупщики зарабатывают.

Ключевая проблема с трейдерами, с так называемыми независимыми … Одна из проблем, потому что, когда возникает дефицит нефти, нефтепродуктов … дефицит создает теневой рынок с повышенными ценами. Вот сегодня то же самое и происходит здесь … Это абсолютно важно, потому что, на мой взгляд, в таких ситуациях, особенно в ситуациях боевых действий, которые ведет Россия, необходимы очень точные регламентационные меры объяснил Крутаков

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса в российских регионах.