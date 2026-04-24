Эксперт Крутаков: товарная нефть РФ будет идти по серым схемам и с издержками

Крутаков заявил, что товарная нефть РФ будет идти по серым схемам и с издержками Эксперт Крутаков: товарная нефть РФ будет идти по серым схемам и с издержками

Москва24 апр Вести.Товарная нефть России будет идти по серым схемам и с большими издержками. Об этом ИС "Вести" заявил экономист, политолог, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков.

По его словам, чем длиннее цепочка посредников и выше политические риски, тем больше официальные затраты и издержки на серые схемы.

Страны ЕврАзЭС, ЕАЭС и СНГ бывшего, они как бы во многом используются для оплаты поставок, например, в Китай через банки. Да, они бьют системно, но при этом, еще раз повторюсь: это не значит, что товарная нефть России не будет идти на рынок. Это значит, что она будет идти по серым схемам и с большими издержками сказал эксперт

Ранее Леонид Крутаков заявил, что нефтяной рынок еще долго не вернется к прежнему состоянию.