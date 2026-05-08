Москва8 мая Вести.Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) не может развалиться, потому что для мирового рынка необходимо сохранить систему квотирования добычи нефти. Об этом экономист, политолог, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков заявил ИС "Вести".

По его мнению, если ОПЕК прекратит свое существование, то на мировом рынке начнется дисбаланс и каждый участник начнет стремиться к сиюминутной прибыли.

Нефть регулировалась всегда, и в Америке внутри, в том числе. И потом этот принцип был заложен в функционировании ОПЕК. Убери этот принцип, и у нас исчезает точка опоры для подсчета мировой стоимости… Поэтому ОПЕК развалиться не может, тогда нужна будет новая организация. То есть она может умереть…, но на ее месте должна тогда возникнуть другая структура, потому что без регулирования добычи и квотирования каждый будет … гнаться за конкретной сиюминутной прибылью, и мы получим страшную картину на мировом рынке. Поэтому ОПЕК не умрет высказал свою точку зрения Крутаков

Ранее в коммюнике ОПЕК говорилось, что Россия сможет увеличить нефтедобычу в июне на 62 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем – до 9,762 миллиона баррелей в сутки.