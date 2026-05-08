Экономист назвал страну, повлиявшую на решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ Экономист Крутаков: США повлияли на решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+

Москва8 мая Вести.Соединенные Штаты могли повлиять на выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Такое мнение экономист, политолог, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, США является девиантным игроком рынка, который может как обрушить цену на нефть, так и поднять ее, что гораздо сильнее влияет на рынок, в отличие от внутреннего квотирования стран – участниц ОПЕК.

Объединенные Арабские Эмираты понятно, кто регулирует. Понятно, кто обеспечивает безопасность в этой стране, и понятно, кто за этой игрой, на мой взгляд, стоит абсолютно точно. То есть это не Объединенные Арабские Эмираты, то есть они не субъект, это не их решение. Они не могли встать против всего арабского мира. А это значит, что там стоит за спиной крупный игрок. Кто этот игрок, я думаю, тоже вопросов ни у кого не вызывает. На мой взгляд, это Соединенные Штаты Америки высказал свою точку зрения Крутаков

1 мая ОАЭ официально завершили участие в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и в расширенном формате ОПЕК+, включающий крупные нефтедобывающие страны, не входящие в исходную организацию. Министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейль аль-Мазруи связал выход из ОПЕК и ОПЕК+ с фактическим закрытием Ормузского пролива.