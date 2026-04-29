Экономист: выход ОАЭ из ОПЕК стал итогом конфликта с Саудовской Аравией Экономист Мустафа: выход ОАЭ из ОПЕК стал итогом конфликта с Саудовской Аравией

Москва29 апр Вести.Египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа полагает, что решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о выходе из ОПЕК стало кульминацией затяжного конфликта. Своей позицией эксперт поделился в комментарии ТАСС.

Согласно заявлению Мустафы, раскол между двумя странами назревал с 2020 года. По словам экономиста, Саудовской Аравии были нужны цены на нефть выше 90 долларов за баррель, хотя "точка безубыточности ОАЭ" находится примерно на уровне 50 долларов. Как сказал Мустафа, на этом фоне квоты ОПЕК удерживали добычу страны значительно ниже желаемого уровня в 5 млн баррелей в день к 2027 году, несмотря на то, что ОАЭ инвестировали 150 млрд долларов в увеличение добычи. Эксперт также добавил, что уже летом 2021 года ОАЭ публично отказались продлевать ограничения добычи на условиях Саудовской Аравии, что едва не сорвало сделку ОПЕК+.

Рассуждая об этом, эксперт также заявил, что к 2025-му источники на Западе отмечали рост напряжения, а в Саудовской Аравии опасались, что выход в итоге произойдет.

Вместе с тем Мустафа полагает, что одними квотами нельзя объяснить "выбор момента". Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из ОПЕК на фоне обстановки вокруг Ормузского пролива. Мустафа назвал ситуацию вокруг пролива крупнейшим сбоем поставок с 70-х годов.

Страны Персидского залива сократили добычу на 7,5 млн баррелей в сутки в марте и до 9,1 млн - в апреле рассказал Мустафа

По мнению эксперта, результаты этого оказались особо чувствительными для самых ОАЭ, ведь добыча сократилась на 44% - до 1,9 млн баррелей в сутки". При этом, с его слов, в Персидском заливе заблокировали 230 загруженных танкеров.

Мустафа добавил, что в этих условиях квоты ОПЕК стали не просто ограничивающим, но "и фактически нерелевантным фактором.

28 апреля стало известно о решении ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Решение вступит в силу 1 мая.