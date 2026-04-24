Эксперт заявил, что нефтяной рынок еще долго не вернется к прежнему состоянию Экономист Крутаков: нефтяной рынок еще долго не вернется к прежнему состоянию

Москва24 апр Вести.Нефтяной рынок еще долго не вернется к тому состоянию, в котором он находился, и цена будет неизбежно расти. Такой прогноз ИС "Вести" сделал экономист, политолог, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков.

По его словам, ситуация на нефтяном рынке намного серьезнее, чем ее оценивают фондовые игроки.

Просто тут же надо понимать еще то, что у нас фондовый рынок — это как минимум девятилетний рынок. Июньские фьючерсы … подскочили под 100 [долларов за баррель]. Это значит, что фондовые игроки и крупные трейдеры делают ставку на то, что конфликт будет к июню урегулирован. Но, во-первых, это не значит, что будет восполнен тот объем рынка, который был потерян. Это значит, что надо будет пополнять стратегические и коммерческие запасы нефти. Это значит, что рынок еще долго не вернется к тому состоянию, в котором он находился, и цена будет неизбежно расти сказал Крутаков

Ранее сообщалось, что МИД РФ отреагировал на решение США продлить лицензию на российскую нефть.