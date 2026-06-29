В России призвали сажать в тюрьму перекупщиков бензина В России призвали ужесточить ответственность для бензиновых спекулянтов

Москва29 июн Вести.Необходимо ужесточить ответственность для бензиновых спекулянтов, так как повлиять на них могут только серьезные сроки и штрафы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог Сергей Карнаухов.

Он напомнил, что подобные нарушения пока относятся к административным.

Но ведь это же преступление, преступление против всего народа. Поэтому я искренне надеюсь, что будет законодательная инициатива, которая позволит их наказывать не только штрафами, не только административными арестами. Нужно лишение свободы, причем серьезные сроки, нужны штрафы и конфискация имущества. Вот тогда мы сможем что-то этим подонкам противопоставить заявил он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива в России не носит критический характер, однако ущерб от ударов ВСУ есть.

Также российский лидер сообщил, что запасы бензина в России составляют 1,7 млн тонн, а ранее накопленные объемы топлива уже поступили на внутренний рынок.