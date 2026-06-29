Москва29 июнВести.Необходимо ужесточить ответственность для бензиновых спекулянтов, так как повлиять на них могут только серьезные сроки и штрафы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог Сергей Карнаухов.
Он напомнил, что подобные нарушения пока относятся к административным.
Но ведь это же преступление, преступление против всего народа. Поэтому я искренне надеюсь, что будет законодательная инициатива, которая позволит их наказывать не только штрафами, не только административными арестами. Нужно лишение свободы, причем серьезные сроки, нужны штрафы и конфискация имущества. Вот тогда мы сможем что-то этим подонкам противопоставитьзаявил он
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива в России не носит критический характер, однако ущерб от ударов ВСУ есть.
Также российский лидер сообщил, что запасы бензина в России составляют 1,7 млн тонн, а ранее накопленные объемы топлива уже поступили на внутренний рынок.