Зюганов заявил, что прозрение наступило, и теперь нужны реальные меры Зюганов: прозрение наступило, теперь нужны реальные меры

Москва30 июл Вести.В России наступило прозрение, теперь нужны реальные меры, чтобы выйти на мировые темпы. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.

Сейчас для всех важно выйти на мировые темпы. На мой взгляд, послание президента содержит главный тезис: мировые темпы, высокие технологии, сплоченное общество … Вот это прозрение наступило, но теперь требуются реальные меры и очень продуманные программы. Вот … программа от выживания к развитию и справедливости … КПРФ гарантирует выход из кризиса, бедности и паутины запретов сказал он

Ранее Зюганов озвучил основные направления деятельности партии в завершающем работу восьмом созыве Госдумы РФ. Депутат подчеркнул, что нижней палате парламента большую часть времени пришлось функционировать в условиях военного конфликта, а это потребовало "особой мобилизации" ресурсов.