Москва30 июл Вести.Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил ИС "Вести", что главным для него всегда было служение Родине.

Для меня всегда было главным смыслом служение Родине. У нас уникальная цивилизация. Ей сегодня объявили войну. Наша цивилизация русская, собрала под знамена 190 народов, сохранив душу, веру, традиции, культуру. Мы спасли многих от полного истребления, прикрыли трижды Европу и от Наполеона, Гитлера. И сейчас эта свора нацистских прихвостней вместе с нацистами бандеровцами объявили войну. Это вообще немыслимо. Они просто себя изживают, но мы справимся с этим