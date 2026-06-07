Зюганов заявил, что РФ задает тон всему миру Зюганов: Россия задает тон всему миру

Москва7 июн Вести.Россия – ведущая мировая держава, которая задает тон всей планете. Таким мнением с ИС "Вести" поделился лидер фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов.

[Россия играет в мировой экономике] огромную роль. Ведущая держава в мире. И надо понять, что мы в этом отношении сегодня задаем тон. И это принципиально важно заявил Зюганов

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис толкает европейских политиков к осознанию важности диалога с РФ.