Москва26 июн Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов очень предан своим идеям и желанию служить Родине, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в интервью ИС "Вести".

Депутат отметил, что Зюганов – мудрый наставник не только для однопартийцев, но и для многих поколений россиян. Лидер коммунистов многое делает для России, в том числе вносит большой вклад в победу в СВО.

Я более доброго человечного преданного своим идеям человека не встречал… К решению любой проблемы он подходит с точки зрения пользы для Родины. Сегодняшний день рождения Геннадия Андреевича – это большой праздник не только для всей огромной нашей команды коммунистов, его поздравляют со всех уголков мира, из Китая, Вьетнама, Кореи. Это действительно очень важно, потому что он передает даже в этот день свой опыт, рассказывает о достижениях нашей партии и нашей страны. Он многое сделал и делает для нашего государства сказал Афонин

26 июня Геннадий Зюганов отмечает 82-летие. В своем поздравлении президент России Владимир Путин поблагодарил политика за мужество и стойкость, а также за оценимый вклад в победу на фронте.