Лидер КПРФ Зюганов рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения Путин поблагодарил Зюганова за мужество и стойкость в поздравлении с 82-летием

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин поздравил лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова с днем рождения и поблагодарил за мужество и стойкость, с которой КПРФ помогает фронту. Об этом Зюганов рассказал в интервью ИС "Вести".

Поблагодарил за мужество, за стойкость, за то, что очень достойно, храбро сражаемся на фронте. Мы туда отправили только что 156-й конвой со съезда. У нас ребята командиры сейчас приедут все поздравить. Пока в этой истории нацистов и фашистов побеждали только коммунисты. И без опыта советской эпохи, ленинской практики, сталинской воли победить невозможно, поэтому надо максимально сплачивать страну рассказал Зюганов

Первый звонок в день рождения политик получил от внука. Также поздравления пришли из Волгограда от командующего армией, в которой служил Зюганов, и из Бреста, поделился лидер КПРФ.

26 июня лидер российских коммунистов отмечает 82-летие.