Москва24 июлВести.Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения: ему исполняется 69 лет. Российский лидер отметил вклад именинника в стратегическое партнерство Москвы и Ташкента.
Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения... Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничестваговорится в тексте послания
Глава государства также отметил, что деятельность Мирзиёева на посту президента Узбекистана ознаменована успешным социально-экономическим развитием страны и ростом авторитета республики на мировой арене. На это ранее также обратил внимание глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Путин добавил, что очень дорожит товарищескими отношениями с именинником и выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по актуальным вопросам как двусторонней, так и международной повестки.
В заключение российский лидер пожелал президенту Узбекистана здоровья, благополучия и новых достижений.