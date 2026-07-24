Путин отметил вклад Мирзиёева в партнерство стран, поздравляя его с 69-летием

Путин поздравил Мирзиёева с 69-летием Путин отметил вклад Мирзиёева в партнерство стран, поздравляя его с 69-летием

Москва24 июл Вести.Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения: ему исполняется 69 лет. Российский лидер отметил вклад именинника в стратегическое партнерство Москвы и Ташкента.

Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения... Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества говорится в тексте послания

Глава государства также отметил, что деятельность Мирзиёева на посту президента Узбекистана ознаменована успешным социально-экономическим развитием страны и ростом авторитета республики на мировой арене. На это ранее также обратил внимание глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин добавил, что очень дорожит товарищескими отношениями с именинником и выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по актуальным вопросам как двусторонней, так и международной повестки.

В заключение российский лидер пожелал президенту Узбекистана здоровья, благополучия и новых достижений.