Москва29 июнВести.Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты ("Народный совет" – верхняя палата парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.
Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".
Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Своей многолетней государственной деятельностью Вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене. Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами… Желаю вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, благополучия и успеховприводит издание текст послания президента РФ
Российский лидер также выразил уверенность в том, что отношения Москвы и Ашхабада будут и дальше поступательно развиваться в духе углубленного стратегического партнерства на благо народов обеих стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
Бердымухамедову 29 июня исполнилось 69 лет.
Ранее Путин в поздравительном послании президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову отмечал, что мировое сообщество высоко ценит политику нейтралитета, которой придерживается его страна последние тридцать лет.