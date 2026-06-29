Путин поздравил Бердымухамедова с 69-летием, пожелав ему здоровья и благополучия Путин поздравил председателя Народного совета Туркмении с днем рождения

Москва29 июн Вести.Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты ("Народный совет" – верхняя палата парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.

Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения​​​. Своей многолетней государственной деятельностью Вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене. Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами… Желаю вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов приводит издание текст послания президента РФ

Российский лидер также выразил уверенность в том, что отношения Москвы и Ашхабада будут и дальше поступательно развиваться в духе углубленного стратегического партнерства на благо народов обеих стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Бердымухамедову 29 июня исполнилось 69 лет.

Ранее Путин в поздравительном послании президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову отмечал, что мировое сообщество высоко ценит политику нейтралитета, которой придерживается его страна последние тридцать лет.