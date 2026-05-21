Си Цзиньпин готов посетить Туркменистан в "удобное для обеих сторон время"

Москва21 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова посетить центральноазиатскую страну и заявил о готовности совершить визит в "удобное для обеих сторон время".

Письмо китайского лидера на имя Бердымухамедова опубликовала газета "Нейтральный Туркменистан".

Благодарю вас за приглашение и готов посетить Туркменистан в удобное для обеих сторон время​​​. Министерства иностранных дел двух стран могут поддерживать тесную связь по этому вопросу приводит издание текст письма

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин согласен реализовывать крупные совместные проекты с Ашхабадом. Он отметил, что Комитет по сотрудничеству между Китаем и Туркменией изучит соответствующие предложения и воплотит их в жизнь "при соответствующих условиях".

Согласно заявлению Си Цзиньпина, КНР готова взаимодействовать с туркменской стороной "в создании новых ярких примеров сотрудничества и непрерывном обогащении содержания Сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана".

Китай остается лидером по экспорту природного газа из Туркмении. С момента запуска газопровода Туркмения – Китай в 2009 году государственный концерн "Туркменгаз" поставил в КНР более 415 млрд кубометров газа.

Поездка в Туркменистан может добавиться в "плотный" график Си Цзиньпина вместе с визитом в КНДР, куда он, как утверждает агентство Yonhap, скорее всего, прилетит уже на следующей неделе.

До этого в мае китайский лидер провел переговоры в Пекине с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.