Таджикистан и Китай подписали договор о вечной дружбе

Москва13 мая Вести.Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин подписали договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами, информирует сайт главы Таджикистана.

Рахмон находится с визитом в Китае с 11 по 14 мая, он встретился в Пекине с председателем КНР.

Отмечается, что также подписано совместное заявление об углублении стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества между Китаем и Таджикистаном.

Ранее посол РФ в Душанбе Семен Григорьев отмечал, что Россия и Таджикистан поддерживают отношения стратегического партнерства и союзничества, развивая связи в различных областях.