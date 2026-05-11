Москва11 мая Вести.Россия и Таджикистан поддерживают отношения стратегического партнерства и союзничества, развивая связи в различных областях, заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев в интервью ТАСС.

Так, Россия и Таджикистан отметили 8 апреля 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между обеими странами, уточнил посол.

К этой дате [Москва и Душанбе] подошли с солидным багажом достижений. У нас в активе надежное стратегическое партнерство, союзничество, динамичные контакты во всех областях, устойчивые механизмы отраслевого взаимодействия. Цементируют межгосударственную "спайку" по-настоящему братские отношения президентов [России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона], взаимная заинтересованность руководства обеих стран в наращивании многопланового сотрудничества, неизменное стремление к расширению взаимодействия на новых направлениях приводит ТАСС слова Григорьева

Россия и Таджикистан заключили более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, а основой для них служат Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1993 года и Договор о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век, от 16 апреля 1999 года, заключил посол.