Посол Григорьев: в Таджикистане чтят общее с Россией прошлое

Москва10 мая Вести.Отношение Таджикистана к общему с Россией прошлому заслуживает уважения, заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев в интервью ТАСС.

Посольство России сотрудничает с ветеранскими организациями Таджикистана, отметил посол.

Несколько лет назад [президент] Владимир Путин сказал, что уровень развития отношений России с иностранным государством зависит от того, как в этом государстве относятся к исторической памяти. Поэтому то, как относятся к общей памяти в Таджикистане, заслуживает очень большого уважения приводит ТАСС слова Григорьева

Посол подчеркнул, что в Таджикистане есть возможности для любого вида туризма, в том числе исторического. При этом россияне только начали обращать внимание на это направление.