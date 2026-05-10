Посол России: в Таджикистане созданы возможности для всех видов туризма

Москва10 мая Вести.В Таджикистане есть возможности для любого вида туризма, в том числе исторического, экстремального и гастрономического, заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев в интервью ТАСС.

Посол и сам вносит вклад в развитие туризма в Таджикистане. В республике уже побывали родственники и друзья Григорьева, причем все уезжают в восторге и с желанием приехать снова.

Россияне только начали обращать свое внимание на Таджикистан, уточнил посол.

Граждане России очень любят путешествовать, но россиянин - очень привередливый турист, ему нужны условия. Есть, конечно, туристы-экстремалы, которые могут поставить палатку, разжечь костер и приготовить на нем еду. Но таких очевидное меньшинство. Поэтому правительство Таджикистана идет правильным путем, строя современные комфортабельные гостиницы высокого уровня приводит ТАСС слова Григорьева

Большое значение для россиян имеет и знание русского языка жителями республики. Русский язык закреплен в конституции Таджикистана как язык межнационального общения во многом благодаря линии руководства Таджикистана, заключил посол.