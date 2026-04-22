Госдума ратифицировала соглашение об основах отношений между Россией и Того

Москва22 апр Вести.Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла закон, предполагающий ратификацию соглашения об основах отношений между Россией и Тоголезской Республикой.

Документ был подписан в Москве в ноябре прошлого года. Соглашение нацелено на развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Документом предполагается, что стороны развивают двусторонние отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов и общепризнанных принципов и норм международного права.

Кроме того, согласно соглашению, Россия и Того должны осуществлять регулярный диалог и обмен мнениями по вопросам как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.