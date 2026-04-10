Встреча Си Цзиньпина и председателя тайваньской партии Гоминьдан прошла в Пекине

Москва10 апр Вести.Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь.

Визит Ливэнь продлится до 12 апреля. Встреча проходит по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Эта поездка стала первой за 10 лет, когда действующий глава партии прибыл с визитом на материковый Китай.

Ранее сообщалось, что цель исторического визита тайваньской делегации – содействие мирному развитию отношений Пекина и Тайбэя.