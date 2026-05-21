Си Цзиньпин может прилететь в КНДР на следующей неделе

Москва21 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить КНДР на следующей неделе и выступить посредником в отношениях Пхеньяна с Вашингтоном и Сеулом, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен во время своего визита в КНР в январе попросил Си Цзиньпина помочь в посредничестве в отношениях между КНДР и Южной Кореей, на что китайский лидер отреагировал позитивно.

Собеседник агентства утверждает, что Си Цзиньпин также может попытаться выступить посредником в диалоге КНДР и США.

Если поездка председателя КНР состоится, это может стать третьим случаем его контактов с представителями ядерных государств за месяц. Ранее в мае Си Цзиньпин встретился в Пекине президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.