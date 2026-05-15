МИД Китая объявил о визите Си Цзиньпина в США осенью 2026 года

Москва15 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин совершит ответный государственный визит в США осенью этого года, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что намерен встретиться с главой КНР еще четыре раза в этом году и сделал ему приглашение прибыть с визитом в Вашингтон.

По приглашению президента Трампа председатель Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом осенью этого года заявил глава МИД Китая Ван И

Визит Трампа в Китай прошел с 13 по 15 мая.