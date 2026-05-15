Москва15 маяВести.Председатель КНР Си Цзиньпин совершит ответный государственный визит в США осенью этого года, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что намерен встретиться с главой КНР еще четыре раза в этом году и сделал ему приглашение прибыть с визитом в Вашингтон.
По приглашению президента Трампа председатель Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом осенью этого годазаявил глава МИД Китая Ван И
Визит Трампа в Китай прошел с 13 по 15 мая.