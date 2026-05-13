Путин и Бердымухамедов поговорили по телефону Путин провел телефонный разговор с Бердымухамедовым

Москва13 мая Вести.Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Бердымухамедов обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства. Кроме того, они поговорили о сотрудничестве в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Пресс-служба Кремля отмечает, что в разговоре Путина и Бердымухамедова подчеркнута важность предстоящего заседания Совета глав государств СНГ под председательством Туркменистана. Оно состоится в октябре.