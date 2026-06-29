Медведев поздравил Бердымухамедова с днем рождения и назвал его добрым другом РФ

Медведев поздравил Бердымухамедова с 69-летием, назвав его добрым другом РФ Медведев поздравил Бердымухамедова с днем рождения и назвал его добрым другом РФ

Москва29 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил председателя Халк Маслахаты ("Народный совет" – верхняя палата парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, назвав его добрым другом России, выступающим за укрепление отношений между двумя государствами.

Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения! В России Вас знают как доброго друга, выступающего за укрепление традиционно прочных, проверенных временем отношений между нашими странами приводит издание текст послания зампреда Совбеза РФ

Медведев выразил уверенность в том, что продолжение взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Ашхабада по широкому кругу вопросов будет способствовать развитию российско-туркменского углубленного стратегического партнерства в интересах процветания народов двух стран и обеспечения мира и безопасности в регионе.

В заключении он пожелал председателю "Народного совета" крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

Бердымухамедову 29 июня исполнилось 69 лет.

Ранее председателя "Народного совета" поздравил президент РФ Владимир Путин.