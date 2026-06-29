Москва29 июнВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил председателя Халк Маслахаты ("Народный совет" – верхняя палата парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, назвав его добрым другом России, выступающим за укрепление отношений между двумя государствами.
Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".
Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения! В России Вас знают как доброго друга, выступающего за укрепление традиционно прочных, проверенных временем отношений между нашими странамиприводит издание текст послания зампреда Совбеза РФ
Медведев выразил уверенность в том, что продолжение взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Ашхабада по широкому кругу вопросов будет способствовать развитию российско-туркменского углубленного стратегического партнерства в интересах процветания народов двух стран и обеспечения мира и безопасности в регионе.
В заключении он пожелал председателю "Народного совета" крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего.
Бердымухамедову 29 июня исполнилось 69 лет.
Ранее председателя "Народного совета" поздравил президент РФ Владимир Путин.