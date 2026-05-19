Москва19 мая Вести.Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил короля Великобритании Карла III посетить страну по случаю 35‑летней годовщины независимости азиатской страны. Об этом сообщило государственное информационное агентство Туркменистана.

Туркменская делегация посетила Соединенное Королевство с официальным визитом по приглашению британской стороны. В Виндзорском замке Бердымухамедов встретился с королем Карлом III.

В ходе состоявшихся встреч с королем Карлом III и принцем Эдвардом Герой-Аркадаг [официальный титул Бердымухамедова] пригласил их и членов королевской семьи к участию в торжествах по случаю широкого празднования в текущем году 35-летия независимости Туркменистана, а также праздничных мероприятиях, посвященных ахалтекинским скакунам. Приглашения были приняты с большой благодарностью сказано в сообщении

В конце апреля Карл III также прилетел в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. По мнению социолога Евгения Копатько, визит британского короля показал, что США и Британия на самом деле самые близкие союзники.