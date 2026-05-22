Оверчук заявил об очень высоком спросе на российское образование в Туркменистане Оверчук: в Туркменистане очень высокая востребованность российского образования

Москва22 мая Вести.В Туркменистане наблюдается очень высокая востребованность в российском образовании. Речь идет о совместном строительстве не только средних, но и высших учебных заведений, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью ИС "Вести" в ходе визита российской делегации в Ашхабад.

По его словам, Россия и Туркменистан активно развивают сотрудничество в гуманитарной сфере.

Наши народы очень близки, и в Туркменистане очень высокая востребованность именно российского образования. Знаете, в Ашхабаде уже много лет работает российская средняя школа имени Пушкина. Мы говорим о расширении этой школы, и здесь очень большая заинтересованность в том, чтобы действительно построить отдельный новый корпус для младших классов… И, конечно же, речь идет о строительстве совместного Российско-туркменского университета рассказал Оверчук

Кроме того, в Туркменистане есть большая востребованность в создании российского театра, добавил вице-премьер.

22 мая российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прилетела в столицу Туркменистана на заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Главные темы встречи – сотрудничество в сферах науки и культуры, а также развитие торговли.