Москва14 авг Вести.Президент России Владимир Путин направил президенту и премьер-министру Пакистана Асифу Али Зардари и Шехбазу Шарифу поздравление по случаю Дня независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил успешное развитие отношений Москвы и Исламабада. Он указал на плодотворное сотрудничество сторон в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также на взаимодействие России и Пакистана в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки.

Уверен, что продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей на благо дружественных народов России и Пакистана, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности говорится в телеграмме

Путин пожелал президенту и премьеру Пакистана здоровья и успехов, а народу республики - мира и благополучия.