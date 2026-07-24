Москва24 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Он выразил уважение деятельности политика на посту главы республики.

Ваша многогранная созидательная деятельность на посту президента заслуживает величайшего уважения, а успехи Узбекистана в проведении эффективных реформ, модернизации экономики и повышении авторитета на мировой арене – закономерный результат вашего самоотверженного служения Отечеству говорится в тексте поздравления

Лукашенко также отметил, что высоко ценит дружеские отношения с Мирзиёевым и с особой теплотой вспоминает его недавний приезд в Белоруссию. Он напомнил, что в ходе прошедших в тот визит переговоров президенты подтвердили обоюдную заинтересованность обеих республик в расширении стратегического партнерства.

Убежден, согласованные принципиально новые подходы к совместной работе и подписанная дорожная карта сотрудничества на 2026-2030 годы будут способствовать достижению главной амбициозной цели – доведению товарооборота до 2 млрд долларов подчеркнул белорусский лидер

В заключение Лукашенко пожелал имениннику крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений в работе на благо государства.