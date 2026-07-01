Лукашенко поздравил Си Цзиньпина со 105-летием Компартии Китая Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 105-летием основания Компартии Китая

Москва1 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина со 105-летием основания партии. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер отметил, что КПК отвечает на сложные вызовы современности, сохраняет преемственность политического курса и обеспечивает движение КНР вперед.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Минск высоко ценит отношения с Пекином и рассматривает Китай как надежного стратегического партнера.

Беларусь высоко ценит дружеский характер отношений с Китаем и рассматривает его как надежного стратегического партнера приводит канал слова белорусского президента

Лукашенко также отметил значимость китайских инициатив в сферах глобального развития, безопасности, цивилизации и управления, заявив, что они способствуют укреплению международного сотрудничества и формированию более справедливого мирового порядка.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Белоруссия достигли исторического пика в отношениях. Об этом он сказал на встрече с Лукашенко во время его рабочего визита в КНР.