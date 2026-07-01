Москва1 июлВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина со 105-летием основания партии. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
Белорусский лидер отметил, что КПК отвечает на сложные вызовы современности, сохраняет преемственность политического курса и обеспечивает движение КНР вперед.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Минск высоко ценит отношения с Пекином и рассматривает Китай как надежного стратегического партнера.
Беларусь высоко ценит дружеский характер отношений с Китаем и рассматривает его как надежного стратегического партнераприводит канал слова белорусского президента
Лукашенко также отметил значимость китайских инициатив в сферах глобального развития, безопасности, цивилизации и управления, заявив, что они способствуют укреплению международного сотрудничества и формированию более справедливого мирового порядка.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Белоруссия достигли исторического пика в отношениях. Об этом он сказал на встрече с Лукашенко во время его рабочего визита в КНР.