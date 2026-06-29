Москва29 июнВести.Центральное телевидение Китая сообщило о встрече председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По данным местных СМИ, Си принял главу белорусского государства в Пекине.

Переговоры прошли 29 июня в первой половине дня на территории государственной резиденции Дяоюйтай

говорится в распространенном комментарии

28 июня Telegram-канал "Пул первого" сообщил о начале большого турне Лукашенко в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.