Политолог Перенджиев: диалог Лукашенко и Си Цзиньпина стал сигналом для НАТО

Политолог Перенджиев назвал встречу Лукашенко и Си Цзиньпина сигналом для НАТО Политолог Перенджиев: диалог Лукашенко и Си Цзиньпина стал сигналом для НАТО

Москва29 июн Вести.Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина стала скоординированным сигналом для НАТО. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, переговоры могут быть связаны с прошедшими в Восточной Европе учениями Североатлантического альянса.

Встречи Лукашенко с Владимиром Путиным, а также Си Цзиньпином – не совпадение. … Эти встречи – определенный сигнал [НАТО] сказал Перенджиев

Эксперт подчеркнул, что Минск готовится к возможному нападению, агрессивным действиям или даже провокациям со стороны НАТО и совместно с РФ определяет четкий план действий. Участие Китая в этом дипломатическом треугольнике также несет важную смысловую нагрузку. Пекин, судя по всему, был вовлечен в обсуждение тех вызовов, которые могут возникнуть у союзников, предположил Перенджиев.

Встреча Лукашенко с Си Цзиньпином состоялась 29 июня в государственной резиденции Дяоюйтай.