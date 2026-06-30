В Госдуме оценили возможность заключения военного союза РФ и Китая Депутат Калашников сделал предположение о цели поездки Лукашенко в Китай

Москва30 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог привезти послание для председателя КНР Си Цзиньпиня от российского лидера Владимира Путина. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предположил в интервью ИС "Вести", что стороны могли обсуждать потенциальные пути для создания военного союза.

Калашников допустил, что во время неформальной встречи на Валдае Путин передал через Лукашенко определенное послание для Си Цзиньпиня.

Либо мы объединяемся с вами, либо всех поодиночке, как Иран, Газу, Ливан, до этого Ирак, нас всех поотстреливают. Просто будут производить эти беспилотники бесконечные, бить по нашей инфраструктуре, пытаться вызывать в том числе и недовольство внутри страны сказал депутат

По мнению Калашникова, не существует другого способа образумить киевский режим и стоящих за ним западных партнеров, кроме как созданием военного союза.

"Вы хотите этого Китаю?", – сказать, наверное, поехал Лукашенко. "Конечно, нет. Давайте, значит, объединяться. Они беспилотники, мы беспилотники, с вашей помощью". Вот я хотел бы, чтобы такой союз состоялся, в том числе и военный, на бумаге. Потому что я вижу, что другого пути нет, их не образумишь подчеркнул он

Накануне, 29 июня, состоялась встреча председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Эксперты назвали этот визит скоординированным сигналом для НАТО.