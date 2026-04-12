Путин и Лукашенко обсудили проекты в трехстороннем формате с КНДР

Москва12 апр Вести.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили проекты в трехстороннем формате с КНДР. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В воскресенье лидеры двух государств созвонились и обменялись поздравлениями по случаю Пасхи.

Отмечается, что по итогам визита Лукашенко в Северную Корею был обозначен круг перспективных направлений сотрудничества. Путин и Лукашенко обсудили, как можно реализовать ряд проектов в трехстороннем формате.

Визит Лукашенко в КНДР прошел 25-26 марта. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков рассказывал о "химии" между Лукашенко и Ким Чен Ыном.