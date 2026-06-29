Си Цзиньпин заявил о пике отношений Китая и Белоруссии Си Цзиньпин: отношения Китая и Белоруссии переживают исторический пик

Москва29 июн Вести.Отношения Китая и Белоруссии сегодня переживают свой исторический пик, считает председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик сказал Си Цзиньпин

Лукашенко в свою очередь отметил, что высоко ценит подобную оценку двустороннего сотрудничества. Он указал, что стороны ожидали именно такого уровня взаимодействия.

Президент Белоруссии находится в Китае с рабочим визитом. Он встретился с председателем КНР в Пекине, переговоры прошли 29 июня на территории государственной резиденции Дяоюйтай.