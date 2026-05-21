МИД КНР заявил о переходе отношений России и Китая на новый этап

Москва21 мая Вести.Отношения России и Китая после визита президента РФ Владимира Путина в Пекин вышли на новый этап развития. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

По словам дипломата, переговоры Путина и Си Цзиньпина были "глубокими, дружественными и плодотворными". В ходе встречи лидеры двух стран достигли нового важного консенсуса по вопросам стратегического партнерства.

Под общим стратегическим руководством глав двух государств отношения КНР и России перешли на новый этап сообщил Го Цзякунь

В МИД Китая подчеркнули, что Москва и Пекин продолжают развивать всеобъемлющее стратегическое взаимодействие "в новую эпоху".

Визит Путина в Китай сопровождался переговорами на высшем уровне и подписанием ряда совместных документов.